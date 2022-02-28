Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yaptırımlar spor alanında da devam ediyor. Bild'in haberine göre UEFA, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile Alman ekibi Leipzig arasında oynanması planlanan eşleşmeyi iptal etti.

Resmî kararın bugün UEFA tarafından açıklanması bekleniyor. Maçın iptal edilmesi sonrasında Alman ekibi Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükselecek.

UEFA'nın daha önce aldığı Rusya'da maç oynatmama kararıyla birlikte Spartak Moskova'nın iç saha maçını Azerbaycan'ın başkenti Bakü veya Ermenistan'ın başkenti Erivan'da oynaması planlanıyordu fakat eşleşmenin iptali ile bu plan da rafa kalkmış oldu.



