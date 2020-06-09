Son dakika | UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili kararı verdi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı. Ancak Corona Virüs nedeniyle tarihler ertelenmişti. UEFA'dan son dakika kararı çıktı. Futbolgiant'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı Portekiz'in Lizbon şehrinde seyircisiz oynanacak.

2021 finali Türkiye'de...

2021 yılı Şampiyonlar Ligi finali ise Rusya'nın Petersburg kentinde oynanacaktı ancak UEFA bu finalin Türkiye'de oynanmasına karar verdi. 2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacak. UEFA hem Avrupa Şampiyonası maçları hem de Şampiyonlar Ligi finalinin aynı kentte oynanmaması için 2021 finali için Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye maddi kayıp yaşamayacak

2020 finali Türkiye'de oynansa seyircisiz ve büyük bir sponsor desteğinden yoksun kalacaktı. 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'de oynanması ise büyük kazanca dönüşecek. Mücadele yenilenmiş Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 90 bine yakın taraftarın önünde oynanacak. Aynı zamanda Turizm ve taraftar geliri ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Öte yandan UEFA konuyla alakalı resmi kararını ise 17 Haziran'da açıklayacak.