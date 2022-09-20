Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus futbol takımlarını Avrupa'dan men eden UEFA'dan bir hamle daha geldi. Daha önce Rus temsilci takımlarının ve kulüplerinin bir sonraki duyuruya kadar UEFA organizasyonlarında yarışmasının askıya alma kararı alan, EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıklayan UEFA, EURO 2024 için de kararını verdi.

Rusya, EURO 2024'te yer almayacak

UEFA, İcra Komitesi kararıyla tüm Rus takımlarının turnuvalara alınmaması üzerine Rusya'nın EURO 2024'te yer almayacağını duyurdu. EURO 2024 elemelerine 53 takım katılacak, ev sahibi Almanya haricinde, 10 grupta birinciler ve ikinciler direkt turnuvaya katılırken diğer 3 takımı Play-Off'lar belirleyecek.

Prosedür onaylandı

Hırvatistan'ın Hvar kentinde bir araya gelen UEFA İcra Komitesi, 9 Ekim'de Frankfurt'ta yapılacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kura çekiminde gerçekleştirilecek prosedürü onayladı. UEFA’nın açıkladığı prosedüre göre ev sahibi Almanya, elemelerde mücadele etmeden direkt olarak finallere katılacak. Rusya ise Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat dolayısıyla 28 Şubat 2022’de alınan karar doğrultusunda elemelerde yer almayacak.

EURO 2024 Elemeleri’nin prosedürü şu şekilde;

- 53 ülke, 5 takımlı 7; 6 takımlı 3 olmak üzere toplam 10 gruba dağılacak.

- Gruplarını 1. ve 2. sırada tamamlayan takımlar, finallere katılmaya hak kazanacak. Kalan 3 takım ise Mart 2024’te oynanacak olan Play-Off maçlarının ardından belli olacak.

- 53 ülke, 2022-2023 UEFA Uluslar Ligi sıralamasına göre kura çekiminde 7 ayrı torbada yer alacak.+

EURO 2024 nerede yapılacak?

14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde 10 şehirde gerçekleştirilecek EURO 2024'ün açılış maçının Münih'teki Allianz Arena'da, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kaydedildi. EURO 2024 ev sahipliği için 2017 yılında Türkiye ve Almanya başvuru yapmıştı. 27 Eylül 2018'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan toplantıda Almanya 12, Türkiye 4 oy almıştı. Böylelikle turnuvanın düzenlenme hakkı Almanya'ya verilmişti.







