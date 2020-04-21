SON DAKİKA! UEFA liglerin tamamlanmasını istiyor

Son dakika ligleri yakından ilgilendirecek bir karar ortaya çıktı. UEFA'nın resmi internet sitesinden Avrupa futbolunun geleceğiyle ilgili açıklama yayınlandı. Açıklamada UEFA'ya üye 55 federasyonla video konferans yoluyla toplantı yapıldığı belirtilirken yerel liglerin ve kupaların oynanarak tamamlanması yönünde tavsiyede bulunuldu.

Açıklamada, ertelenen maçlara ilişkin yeni tarihlerin toplantıda konuşulduğu belirtilerek, "Yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde güçlü bir tavsiye verilmiştir." denildi.

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Mart ayı ortasında oluşturulan 2 çalışma grubu tarafından incelenen seçenekler, üye federasyonlara iletilirken, hem milli maçları hem de kulüp maçlarını kapsayan çeşitli takvim seçenekleri sunuldu. Bunun yanı sıra UEFA'nın üye federasyonlara yapılacak ödemeleri yerine getirme taahhüdünün yinelenmesi de toplantıda görüşülen bir diğer konu oldu.

Karar Perşembe açıklanacak

Konuyla ilgili kararın Perşembe günü UEFA'nın gerçekleştireceği Yürütme Kurulu toplantısının ardından ilan edileceği ifade edildi.

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