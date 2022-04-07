UEFA Başkanı Aleksander Ceferin yönetiminde toplanan UEFA Yürütme Komitesi, 2022 Haziran’dan geçerli olmak üzere kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70’ini harcayabileceğini açıkladı. Futbol takım harcamaları ( transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) bir kulübün gelirinin yüzde 70’ini geçmeyecek şekilde ayarlama kararı aldığını duyurdu. İsviçre'nin Nyon kentinde biraraya gelen UEFA yetkilileri, Finansal Sürdürülebilirlik Düzenlenmesini kabul etti. Yeni kural Haziran 2022'den itibaren geçerli olacak.

Toplantının ardından açıklama yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbol endüstrisinde yaşanan değişim, pandeminin ekonomiye kaçınılmaz etkisi finansal sürdürülebilirlik için reformları zorunlu kıldı." şeklinde konuştu.

Yıllık kabul edilebilir sapma 30 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya yükseltildi. Kulüpler elde ettiği gelirle oyuncu maaşlarını, transferde harcanarak parayı ve menajer ödemelerini gerçekleştirecek. UEFA'nın belirlediği yeni limite kulüplerin olabilmesi için 3 senede kademeli olarak azaltılacak.





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