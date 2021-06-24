SON DAKİKA | UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı!

UEFA, futbolda yıllardır tartışılan deplasman golüne ilişkin flaş bir karara imza attı. UEFA İcra Komitesi, 2021-22 sezonu itibariyle UEFA'nın tüm kulüp müsabakalarında deplasman golü kuralının kaldırılmasına ilişkin öneriyi onayladı. Buna göre UEFA'nın erkekler, kadınlar ve gençlerdeki tüm kulüp müsabakalarında deplasman golü kuralı devreden kalktı.

Deplasman golü kuralının devre dışı kalması sonrasında iki takımın aynı gol sayısına eşit olduğu durumlarda direkt olarak uzatma devrelerine geçileceği açıklanırken uzatmalardaki beraberlik durumunda da penaltı atışlarına gidileceği açıklandı.

UEFA'nın açıklama metninde ev sahibi avantajında yaşanan düşüşe de değinildi. Son yıllarda saha kalitelerinin artması, standart saha boyutlarının kullanılması, gelişen stadyum altyapıları, yüksek güvenlik koşulları, uygulanan VAR gibi hakemlik teknolojileri ve daha konforlu seyahat koşullarıyla iç saha ve dış saha arasındaki farkın azaldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Deplasman golü kuralı, 1965'te tanındığından beri UEFA müsabakalarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Fakat son yıllarda UEFA toplantılarında bunun kaldırılması konu haline gelmiş ve tartışılmıştır. Birçok antrenör, taraftar ve futbolun paydaşları kuralın adil olmasını sorguladı ve kaldırılması yönünde bir tercih dile getirdiler" dedi.

Kuralın futbolun kalitesine yönelik olumsuz yanına da değinen Ceferin, "Kuralın etkisi, artık amacına ters düşüyordu. Ev sahibi takımlar, özellikle ilk maçlarda hücum etmekten kaçarak rakiplerine önemli avantaj sağlayacak o golü yemekten korkuyorlardı. Ayrıca özellikle uzatmalarda deplasman takımı gol attığında ev sahibi takımın iki gol atma zorunluluğunun adaletsizliğine yönelik eleştiriler vardı" ifadelerini kullandı.