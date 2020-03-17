Son dakika | UEFA Avrupa Şampiyonasını erteledi!

UEFA, Corona Virüs nedeniyle 2020 Avrupa Şampiyonası 2021 yazına erteledi.

2021 yılına ertelenen EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.

UEFA'nın kendisine üye ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, saat 15.00 itibariyle başlarken, toplantının ilk gündem maddesi olan EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'yla ilgili karar da belli oldu. İlk olarak Norveç Futbol Federasyonu tarafından açıklanan karara göre, Avrupa Şampiyonası'nın korona virüs salgını nedeniyle 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde oynanacağı belirtildi.