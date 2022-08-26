UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında Fenerbahçe , B grubunda Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa) ve AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) ile eşleşti. Trabzonspor ise Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa) ve Ferencvaros (Macaristan) ile H grubunda yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezi'nde çekilen kuralarla belli oldu. Saat 14.00'te başlayan kura çekimini Eintracht Frankfurt'un efsane isimlerinden 67 yaşındaki Karl-Heinz 'Charly' Körbel ile Macar futbolunun önemli isimlerinden olan ve 2018 yılında futbol kariyerini noktalayan Zoltan Gera gerçekleştirdi.





UEFA AVRUPA LİGİ GRUP EŞLEŞMELERİ

A GRUBU

ARSENAL

PSV EINDHOVEN

BODO GLIMT

ZURICH

B GRUBU

DINAMO KIEV

RENNES

FENERBAHÇE

AEK LARNACA













C GRUBU

ROMA

LUDOGORETS

REAL BETIS

HELSINKI

D GRUBU

BRAGA

MALMÖ

UNION BERLİN

OMONIA

E GRUBU

MANCHESTER UNITED

REAL SOCIEDAD

SHERIFF TIRASPOL

SAINT-GILLOISE

F GRUBU

LAZIO

FEYENOORD

MIDTJYLLAND

STURM GRAZ

G GRUBU

OLYMPIAKOS

KARABAĞ

FREIBURG

NANTES





H GRUBU

KIZIL YILDIZ

MONACO

FERENCVAROS

TRABZONSPOR





TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirlendiği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta yer almadı. Avrupa Ligi'nde grup aşamasını ilk sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. UEFA Avrupa Ligi grup 2'ncileri ile UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3'üncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak. Avrupa Ligi gruplarını 3'üncü sırada bitiren takımlar ise Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek ve orada gruplarını 2'nci sırada bitiren takımlar ile son 16 turuna yükselmek için play-off müsabakaları oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN DİNAMO KİEV İLE YOLLARI YİNE KESİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin gruptaki rakiplerinden biri de Dinamo Kiev oldu. Sarı-lacivertli ekip, Ukrayna ekibi ile bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda eşleşmişti. Fenerbahçe, Polonya'da oynanan ilk karşılaşmada rakibiyle 0-0 berabere kalmış, rövanş karşılaşmasında ise rakibine sahasında uzatma bölümleri sonucunda 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

İLK MAÇLAR 8 EYLÜL'DE, FİNAL KARŞILAŞMASI PUSKAS ARENA'DA

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları, 8 Eylül'de oynanacak olan ilk maçlar ile başlayacak ve 3 Kasım'da sona erecek. Avrupa Ligi'nde final karşılaşması ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.



