Son dakika | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi - Galatasaray'ın rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray Barcelona ile eşleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray Barcelona ile eşleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.
UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Olimpik Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham
Barcelona - Galatasaray
Leipzig - Spartak Moskova
Real Betis - Frankfurt
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Kura çekimini canlı yayında bu sayfada takip edebilirsiniz. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.