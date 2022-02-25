Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Galatasaray Barcelona ile eşleşti. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Rangers - Kızılyıldız

Braga - Monaco

Porto - Olimpik Lyon

Atalanta - Bayer Leverkusen

Sevilla - West Ham

Barcelona - Galatasaray

Leipzig - Spartak Moskova

Real Betis - Frankfurt

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oluyor. Kura çekimini canlı yayında bu sayfada takip edebilirsiniz. Son 16 Turu’nda ilk maçlar 10 Mart 2022'de, rövanşlar 17 Mart 2022'de oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselecek.







