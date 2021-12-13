Son dakika! UEFA açıkladı ve Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı. Kuranın tekrar yapılıp yapılmayacağı, şu an için araştırılıyor. ESPN'in haberine göre Şampiyonlar Ligi kurası tekrar çekilebilir. Birçok takım kuraya itiraz etti.

Konuyla ilgili karar verildi ve sosyal medya hesabından açıklama yapan UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi kura çekimi TSİ 17:00'de gerçekleştirilecek.

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Neler yaşandı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son turu kura çekiminde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu.

Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum, Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı.









Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler şu şekildeydi:

Real Madrid - Benfica

Villarreal - Manchester City

Bayern Munih - Atletico Madrid

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting Lisbon - Juventus

Chelsea - Lille

PSG - Manchester United







