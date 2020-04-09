SON DAKİKA! Ücretsiz maske eczanelerden mi verilecek?

Ücretsiz maske dağıtımında son dakika gelişmesi. Corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı önlemler giderek arttırılıyor. Bu kapsamda toplu taşıma araçlarında ve marketlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi nedeniyle vatandaşlarda maske ihtiyacı da oluşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık para ile maske satılamayacağını ve maskelerin ücretsiz olarak dağıtımının başladığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. ePTTAVM'nin resmi internet sitesinden alınmaya başlayan ücretsiz maske taleplerine başvuru bir hayli fazla oldu. Site yoğunluk nedeniyle işlem yapılamaz hale gelirken bundan sonra başvuruların e- Devlet'ten de yapılabileceği duyurulmuştu.

İstanbul Eczacı Odası'ndan son dakika açıklaması

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.



