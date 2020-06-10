SON DAKİKA | Tyson Fury ile Anthony Joshua karşı karşıya geliyor

Dünya boksu tarihi bir mücadeleye hazır. Ağır sikletin öne çıkan iki ismi Tyson Fury ile Anthony Joshua, karşı karşıya gelmek adına anlaşma sağladılar. Joshua, Kubrat Pulev ile karşılaşmaya hazırlanırken Fury de üçüncü kez Deontay Wilder ile karşı karşıya gelecek. İkisi de müsabakalarını kazanırlarsa nihayet tartışmasız dünya ağır siklet şampiyonluğu adına karşı karşıya gelecekler ki olası mücadele için hazırlıkların sürdüğü ve anlaşmaya da varıldığı belirtildi.





Sky Sports News'e konuşan Eddie Hearn, "Büyük aşama kaydettik. Mekanlara ve tarihlere bakıyoruz. İki isim de mali şartlar konusunda hemfikir oldular. İyi bir yerdeyiz ki iki ismin de bu müsabaka için prensip anlaşmasına vardıklarını söylemek mümkün. Herhangi bir anlaşmanın en zor yanı finansal unsurlar ama hemfikir olduğumuz iyi bir noktadayız. Kontrat imzalamadık çünkü hala üzerinde çalışılması gereken şeyler var. 2021 yılında karşı karşıya gelecekleri bir müsabakaya doğru gidiyoruz"" dedi.

Tyson Fury ve Anthony Joshua arasında iki müsabaka üzerine çalışmalar yapıldığı belirtiliyor.