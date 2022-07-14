Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter'a girenler erişim problemi ile karşılaşıyor. 15:00'da başlayan erişim probleminin nedeni bilinmezken, kullanıcılar, ana sayfadaki hareketleri görüntüleyemiyor.

Yapılmak istenen işlemin ardından, 'Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim' uyarısı veriliyor.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kısa bir süre sonra Twitter erişimi sağlandı ve kullanıcılar hesaplarına erişim sağlayabildiler.