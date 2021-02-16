TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sona eren Bursaspor - Tuzlaspor maçının yankıları devam ediyor. Tuzlaspor'un maçın ilk yarısında bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmış ve İstanbul ekibi teknik kadrosu, maçın hakemi Yasin Kol'a tepki göstermişti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık, düzenlenen basın toplantısında ''2-3 haftadır hakemlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Galip bitirseydik play-off hattında yer alacaktık. Maçları yöneten hakemlerimiz daha dikkatli olmalı. Bir emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba oluyor. Arka arkaya bu tip hatalara rast geldiğimizde canımız yanıyor. Umarım bu açıklamayı ilgili merciler dikkate alır." açıklamasını yapmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Tuzlaspor'dan flaş bir hamle geldi. Tuzlaspor Kulübü, maçın orta hakemi Yasin Kol ve 1. yardımcı hakem Serdar Diyadin 2. yardımcı hakem Uygar Bebek, 4. hakem Murat Türkoğlu hakkında şike yapıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.













Tuzlaspor resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'da oynanan Bursaspor - Tuzlaspor maçında ki yanlı ve şüpheli yönetimi nedeniyle Tuzlaspor Yönetim Kurulu İstanbul Anadolu Yakası Cumhuriyet Başsavcılığı'na hakem hakkında "Şike" suçları kapsamında suç duyurusunda bulundu."

62222 SAYILI SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN'UN 11. MADDESİ

Tuzlaspor Kulübü'nün hakemleri şikayet ettiği dilekçesinde göndermede bulunduğu 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11. Maddesi'nde deniyor? İşte o madde:

Şike ve teşvik primi MADDE 11

(1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

(4) Suçun;

a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle,

b) (Değişik:10/12/2011-6259/1 md.) Federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin, genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticiler ile kulüplerin ve sporcuların menajerleri veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından,

c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde,

ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir. (6) Bu madde hükümleri; a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz. (7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz. (8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez. (9) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231 inci maddesine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemez; verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemez ve ertelenemez. (10) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur. (11) (Ek fıkra: 10/12/2011-6259/1 md.) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkûmiyet halinde, kişi hakkında ayrıca Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesi hükümlerine göre, spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan yasaklanmasına hükmolunur.