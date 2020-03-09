SON DAKİKA! Tuzla City'de Elvir Baliç dönemi sona erdi

Son dakika haberi: Bosna Hersek 1. Futbol Ligi (Premijer Liga) takımlarından Tuzla City, teknik direktör Elvir Baliç ile yollarını ayırdığını açıkladı.

09 Mart 2020, Pazartesi 19:09 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Tuzla City'de Elvir Baliç dönemi sona erdi

Tuzla City'de Elvir Baliç dönemi sona erdi. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ekim ayında teknik direktörlük görevine getirilen Baliç ile anlaşmalı olarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Baliç, yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısında alınan kötü sonuçlar ve takımın kupadan elenmesinden kendini kısmen sorumlu tuttuğunu kaydederek, "Teknik direktörün değiştirilmesi, 10 futbolcunun değiştirilmesinden daha kolay. Sezonun kalanında kulübe başarılar diliyorum. Takıma taze kan ve yeni bir enerji gerekli." ifadelerini kullandı.

Tuzla City, 22 hafta sonunda lider Saraybosna’nın 10 puan gerisinde, 35 puanla 5. sırada bulunuyor.

Bosna Hersek A Milli Takımı’nın formasını 38 kez giyen Baliç, Türkiye’de Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray , Konyaspor, MKE Ankaragücü ve İstanbulspor, İspanya’da da Real Madrid ile Rayo Vallecano’da oynamıştı.

Teknik direktör Safet Susiç’in Bosna Hersek A Milli Takımı’nda yardımcılığını da yapan Baliç, bir dönem Kardemir Karabükspor’u da çalıştırmıştı.

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