Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar kullanıldı. Kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel (17) bıçaklanarak, yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kavga görüntüleri ortaya çıktı...

17 yaşındaki taraftarın hayatını kaybettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzlerce taraftarın kavgaya karıştığı görüldü.

Hayatını kaybeden Muhammed Yücel'in yaralandığı ve yere düştüğü anlarda amatör kameralara yansıdı.

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre olayla ilgili 9 kişi savcılığa sevk edilmişti. Muhammed Yücel cinayetini işleyen taraftarın suçunu itiraf ettiği öğrenildi...

Orhan Yıldırım