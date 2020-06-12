Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 12 Haziran 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.





Bugünkü toplam test sayısının 41.013, vaka sayısının ise 1195 olduğunu belirten Bakan Koca, 15 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1242 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.



