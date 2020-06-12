SON DAKİKA! Türkiye'de corona virüsü vefat ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki bugünkü vaka sayısı 1195 , can kaybı ise 15 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı 1242 ... Son dakika corona virüsü haberleri ve detaylar haberimizde...
Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 12 Haziran 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü toplam test sayısının 41.013, vaka sayısının ise 1195 olduğunu belirten Bakan Koca, 15 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1242 olduğunu açıkladı.
Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.