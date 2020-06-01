Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 30 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 31.525, vaka sayısının ise 827 olduğunu belirten Bakan Koca, 23 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 974 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İyileşen toplam hasta sayımız 130 bine yaklaştı. Yeni vaka sayımız öngörülen seviyede. Solunum desteğine ihtiyaç azalıyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske + sosyal mesafe kuralının her ikisine uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR.