SON DAKİKA! Türkiye'de corona virüsü vefat ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki bugünkü vaka sayısı 983, can kaybı ise 26 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı 1.021... Son dakika corona virüsü haberleri ve detaylar haberimizde...
Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 30 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü toplam test sayısının 39.230, vaka sayısının ise 983 olduğunu belirten Bakan Koca, 26 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.021 olduğunu açıkladı.
Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3.000 arttı. Yeni vaka sayımız 1.000’in altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR