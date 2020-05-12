Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 37.351 vaka sayısının ise 1.704 olduğunu belirten Bakan Koca, 53 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 3109 olduğunu açıkladı.

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Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım.