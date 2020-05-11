Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 32.722 vaka sayısının ise 1.114 olduğunu belirten Bakan Koca, 55 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 3089 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tedbirlere uyarsak, yeni vaka sayımız, yakında günde 1.000’den daha az olacak. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Bugünkü vefat sayımız 55. Tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım.



