Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 35.605, vaka sayısının ise 1.546 olduğunu belirten Bakan Koca, 50 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 3.084 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Toplam iyileşen sayısı 90 bine yaklaştı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyanların sayısındaki azalma devam ediyor. Yapılan test sayısına göre, yeni tanı konan vaka sayısında düşüş devam ediyor. Tedbiri elden bırakmayalım.