Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 59 kişi hayatını kaybetti: 1832 yeni vaka ortaya çıkarken 5119 hasta iyileşti.

Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada ,'Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız.' ifadelerini kullandı.