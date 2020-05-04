Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 4 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 35.771, vaka sayısının ise 1.614 olduğunu belirten Bakan Koca, 64 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 5015 olduğunu açıkladı.





Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde.







