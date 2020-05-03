SON DAKİKA! Türkiye'de corona virüsü vefat ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki bugünkü vaka sayısı 1.670, can kaybı ise 61 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı 4.892... Son dakika corona virüsü haberleri ve detaylar haberimizde...
Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 3 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Bugünkü toplam test sayısının 24.001, vaka sayısının ise 1.670 olduğunu belirten Bakan Koca, 61 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 4.892 olduğunu açıkladı.
Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak