Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 3 Mayıs 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 24.001, vaka sayısının ise 1.670 olduğunu belirten Bakan Koca, 61 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 4.892 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak