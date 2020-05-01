SON DAKİKA! Türkiye'de corona virüsü vefat ve vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, 41.431 test yapılırken 2188 vaka sayısı 84 vefat ve 4922 iyileşen hasta sayısına ulaşıldı. Bakan Koca, ' Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.' açıklamasında bulundu.
Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre, 41.431 test yapılırken 2188 vaka sayısı 84 vefat ve 4922 iyileşen hasta sayısına ulaşıldı.
Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, 'Son 24 saatte iyileşenler, yeni tanı konan hastaların 2,25 katı. Toplam iyileşen sayısı 53 bin. Bu sayı bugüne kadarki toplam vaka sayısının %45’ine yakın. Yoğun bakım hasta sayısı azalıyor. Tedbirde dikkatli olalım. Dışarıdaki hava tabloyu değiştirebilir.' açıklamasında bulundu.