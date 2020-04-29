Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 43.498, vaka sayısının ise 2.936 olduğunu belirten Bakan Koca, 89 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 5.231 olduğunu açıkladı.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayısındaki artışa kıyasla vaka sayısındaki artış öngörülebilir düzeyde. İyileşen hastalarımızın sayısı 44.000'i, toplam vaka sayımızın da üçte birini geçti. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Tedbirde ısrarcı olalım.







