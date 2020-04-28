Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 28 Nisan 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Türkiye'deki bugünkü vaka sayısı 2.392, can kaybı ise 92 oldu. Bugünkü iyileşen sayısı 5.018.

28 Nisan 2020 tarihinde yapılan test sayısı 29.230 oldu. Ülke genelinde toplam vefat sayısı 2.992 olurken 38.809 iyileşen hasta oldu.



