Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 20.143, vaka sayısının ise 2.131 olduğunu belirten Bakan Koca, 95 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 4.651 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 918.885 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 112.261 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 2.900 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.736, toplam entübe hasta sayısının 882 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 33.791 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.