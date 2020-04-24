Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 38.351, vaka sayısının ise 3.122 olduğunu belirten Bakan Koca, 109 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 3.246 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 830.257 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 104.912 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 2.600 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.790, toplam entübe hasta sayısının 929 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 21.737 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.