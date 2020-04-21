Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 39.429, vaka sayısının ise 4.611 olduğunu belirten Bakan Koca, 119 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.488 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 713.409 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 95.591 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 2.259 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.865, toplam entübe hasta sayısının 1.006 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 14.918 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.