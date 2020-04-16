Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 40.427, vaka sayısının ise 4.801 olduğunu belirten Bakan Koca, 125 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 1.415 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 518.143 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 74.193 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.643 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.854, toplam entübe hasta sayısının 1.040 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 7.089 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.