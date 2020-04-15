Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 34.090, vaka sayısının ise 4.281 olduğunu belirten Bakan Koca, 115 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 875 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 477.716 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 69.392 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.518 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.820, toplam entübe hasta sayısının 1.052 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 5.674 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875’i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.