Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 34.456, vaka sayısının ise 4.093 olduğunu belirten Bakan Koca, 98 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 511 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 410.556 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 61.049 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.296 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.786, toplam entübe hasta sayısının 1.063 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 3.957 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.











