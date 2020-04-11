Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının 33.170, vaka sayısının ise 5.138 olduğunu belirten Bakan Koca, 95 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 542 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 340.380 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 52.167 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 1.101 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.626, toplam entübe hasta sayısının 1.021olduğu belirtilirken şimdiye kadar 2.965 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.











