Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020'de açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü toplam test sayısının19.664, vaka sayısının ise 3.013 olduğunu belirten Bakan Koca, 76 kişinin hayatını kaybettiğini bugünkü iyileşen sayısının 302 olduğunu açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 161.380 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 23.934 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 501 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.311, toplam entübe hasta sayısının 909 olduğu belirtilirken şimdiye kadar 786 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım.