Son dakika corona virüsü haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Bugünkü vaka sayısının 2.786 olduğunu belirten Bakan Koca, bugün 69 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 141.716 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 20.921 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 425 olduğu kaydedildi.

Yoğun bakımdaki toplam hasta sayısının 1.251, toplam entübe hasta sayısının 867olduğu belirtilirken şimdiye kadar 484 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz.