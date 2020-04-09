Türkiye'de Corona Virüs etkisini artırmaya devam ederken vaka ve vefat sayıları da artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son rakamları da açıkladı. Twitter hesabından 8 Nisan Çarşamba gününün verilerini duyuran Koca ayrıca "Hastalarımızdan 264’ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım." ifadelerini kullandı.





8 NİSAN 2020 TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE VEFAT SAYISI

8 Nisan Çarşamba verilerini açıklayan Koca 24 bin 900 test yapıldığını ve 4 bin 117 kişide Corona Virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ayrıca 8 Nisan vefat sayısı 87, iyileşen sayısı ise 264 olarak açıklandı. Buna göre türkiye'de toplamda 247 bin 768 kişiye test yapıldı ve bunların 38 bin 226'sında Corona Virüs testi pozitif çıktı. Toplamda ülkemizde vefat edenlerin sayısı 812'ye ulaşırken bin 492 kişi yoğun bakımda 995 entübe ve iyileşen hasta sayısı bin 846 olarak paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye genelinde bugün itibarıyla toplam 228 bin 868 test yapıldığını ve vaka sayısının 34 bin 109'a ulaştığını açıkladı. Bakan Koca, "Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak bu noktalarda yoğunluk fazla." ifadelerini kullandıktan sonra Türkiye'nin koronavirüs haritasını paylaştı.

HARİTADAKİ RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

-Mavi renkler testler

-Mor renkler ikinci test

-Yeşil renkler vaka

-Kırmızı renkler ölüm