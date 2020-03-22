Son dakika haberi... Corona virüsü salgını ülkemizi derinden etkilemeye devam ediyor. Vaka ve kayıp sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Bakan Koca duyurdu! Corona Virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar." bilgisini paylaştı.

Toplam rakam açıklandı

Balan Koca, attıığı tweetin ardından bir açıklama daha yaptı ve "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek." ifadelerini kullandı.