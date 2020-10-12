SON DAKİKA! Türkiye - Sırbistan maçının hakemi belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Grubu 3. maçında 14 Ekim Çarşamba günü Türk Telekom Stadı'nda Sırbistan'ı konuk edecek.

Saat 21:45’te başlayacak karşılaşmada Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Diyan Valkov üstlenecek. Karşılaşmanın 4’üncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

Son olarak dün Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bir puanı hanesine yazdıran Milli takımımız, grupta 2 puanla 3. sırada yer alıyor.











