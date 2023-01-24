Son dakika | Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi sonrası eşleşmeler belli oldu. Fenerbahçe , Trabzonspor ve Beşiktaş 'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Kayserispor'la eşleşirken Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray ise Türkiye Kupasi Çeyrek Finali'nde Başakşehir'i konuk edecek.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Kayserispor

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

Sivasspor - Gaziantep FK

Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Gaziantep FK ile Fenerbahçe - Kayserispor kazananı

Galatasaray - Kayserispor ile Ankaragücü Trabzonspor kazananı ile eşleşecek.

Son şampiyon fire vermedi

Ziraat Türkiye Kupası Son 16Turu’nda Sivasspor, Karacabey Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. 5. Tur’da Süper Lig ekibi Giresunspor’u 5 golle eleyerek tüm dikkatleri üzerine çeken Karacabey, son şampiyona diş geçiremedi. Maçın önemli anları şu şekildeydi: 38. dakikada hızlı gelişen atakta Charisis’in yaptığı ortaya arka direkte yükselen Hakan, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Son 16 Turu’nda 2. Lig ekibi Karacabey’i Kayseri’de ağırlayan son şampiyon Sivasspor, zorlanmadan kazandı. Kırmızı- Beyazlılar, Hakan Arslan’ın 2 golle yıldızlaştığı maçı N’Jie’nin sayısıyla 3-0 bitirdi, çeyrek finale yükseldi.

3-0'la çeyrek finale

74. dakikada Gradel’in ceza sahasına ortasından Hakan’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0. 76. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topla buluşan Abdullah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 84. dakikada Ulvestad’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan N’Jie, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-0.

Kayserispor uzatmada turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Kayserispor 5 yıl sonra yine son 16 turunda karşı karşıya geldi. 5 yıl önce çift maç usulü oynanan mücadeleyi Kayserispor kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı göstermişti. Yine kader değişmedi... Karşılaşmanın 90 dakikalık normal süresi golsüz sona erdi, mücadele uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinin son dakikasında 105'te Mane soldan ortaladı, Miguel Cardoso kafayı vurup ağları sarstı ve Sarı-Kırmızılılar'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Kayserispor, normal süresi 0-0 biten mücadele Antalyaspor’u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

İkinci uzatma devresinin yine son dakikasında bu kez 120'de Ethem Balcı sahneye çıktı ve fişi çekti, maçın skorunu belirledi: 0-2. Çağdaş Atan'ın Kayserispor'u deplasmanda 2 golle kazanıp çeyrek finale çıktı. Nuri Şahin'in Antalyaspor'u ise turnuvaya veda etti.

Galatasaray turladı, Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk, Galatasaray tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar, 8'i ligde 3'ü de kupada olmak üzere son 11 resmi maçından galip ayrıldı. Galatasaray tarihinde bir sezonda yakalanan en uzun galibiyet serisi 10'ar maçla Mustafa Denizli ve Fatih Terim'e aitti. Ligdeki Hatayspor galibiyetiyle bu rekoru egale eden Aslan'ın hocası Okan Buruk, Alanya'daki zaferle beraber rekoru kırdı, iki kurt hocayı da geride bırakarak Galatasaray tarihinde bir ilke imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Alanyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, Mertens’in Nelsson’a serbest vuruştan yaptığı asist ve ceza sahası dışından attığı mükemmel golle çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Mertens şov turu getirdi

Cim Bom'un 10 numarası, ligde son maçlarda çok iyi bir form yakalamıştı. Dries Mertens, son 5 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, hafta sonunda Hatayspor mücadelesini sarı kart cezası nedeniyle tribünden takip etti. Okan Buruk, dün Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor karşısında öğrencisine yine ilk 11'de şans verdi. Mertens, özellikle ilk yarıda tam anlamıyla şov yaptı. Belçikalı oyuncu, 16. dakikada kullandığı serbest vuruşta adrese teslim bir orta yaparak Victor Nelsson'a golü attırdı. 35 yaşındaki futbolcu, ardından karşı karşıya pozisyonda kaleci Runarsson'a takıldı.

Mertens, önce serbest vuruştan Nelsson'a güzel bir asist yaptı, ardından jeneriklik bir golle geceye damgasını vurdu.

Çıkınca takım durdu

Mertens, dakikalar 38'i gösterdiğinde ise klasını konuşturdu. Belçikalı yıldız, ceza sahası dışından plaseyle arka direğe harika bir vuruş yaparak jeneriklik bir gole imza attı. Önde durmadan pres yapan, top Aslan'a geçtiğinde ise atakları yönlendiren deneyimli oyuncu 73. dakikada kenara geldi. O çıktıktan sonra Galatasaray hücumda zorlandı. Dries Mertens, 1 gol ve 1 asistle Galatasaray'ın turu geçmesinde büyük pay sahibi oldu.

Başakşehir penaltılarda güldü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren Fatih Karagümrük ile Başakşehir maçında kazananı penaltılar belirledi. Beyaz nokta üzerinde Emre Belözoğlu’nun takımı sevindi, çeyrek finale yükseldi.

Mesut Özil, 125 gün sonra döndü

Başakşehir'in deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta Turuncu Lacivertliler'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, karşılaşmaya 11'de başladı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.

34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir'in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

Beşiktaş'a Ankaragücü çelmesi

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu'nda Beşiktaş, Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’ne konuk oldu. Müsabakaya etkili başlayamayan Beşiktaş, oyunun 12. dakikasında Emre Kılınç’ın pasında Ali Sowe’nin attığı golle geriye düştü. Mücadelenin ilk yarısında skoru değiştirecek bir pozisyon üretemeyen Kara Kartal, soyunma odasına 1-0’lık mağlubiyetle gitti. İkinci yarı öncesinde teknik ekibin yapmış olduğu değişiklikler sonrasında hareketlenen Siyah-Beyazlılar, 77’de Cenk Tosun’la oyua dengeyi getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadelenin normal süresi 1-1’lik sonuçla tamamlandı.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren, yaklaşık 3 saat süren maçta Beşiktaş’ı penaltı atışlarıyla mağlup eden Ankaragücü, kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Uzatmada skor değişmedi

Müsabakanın uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca Ankara’daki maçta son sözü penaltılar söyledi. Kara Kartal, penaltı atışlarında; Saiss, Kerem Atakan ve Redmond’la gol bulsa da Atiba ve Masuaku’nun vuruşları kaçırması sonrasında rakibine elendi. Kartal, Başkent’ten mağlup ayrılıp Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final biletini kaptırdı.

Daha önce 2 kez kazandılar

Başkent ekibi, Türkiye Kupası’nda 22 yıl sonra çeyrek finale kaldı. Türkiye Kupası’nı daha önce 1971-1972 ve 1980-1981 sezonlarında kazanan, üç kez de finalde kaybeden Sarı-Lacivertliler, uzun süredir bu kulvarda çeyrek finale kalamıyordu. Son olarak 2000-2001 sezonunda çeyrek final oynayan MKE Ankaragücü, Beşiktaş’ı eleyerek kupada yoluna devam etti ve uzun süre sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Penaltı atışları sonucu çeyrek final biletini kapan Ankaragücü, tam 22 yıl sonra kupada son 8’e yükseldi.

Trabzonspor uzatmalarda coştu

Bu sezonki en büyük hedeflerinden biri Türkiye Kupası ve bu organizasyonda 10. kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Trabzonspor, deplasmanda Süper Lig’in son sırasındaki Ümraniyespor’la karşılaştı. İlk yarı Fırtına için adeta kabus gibi geçti. İkinci yarıda iki takım da fırsatlar yakalamasına rağmen skor uzun süre değişmedi. Bordo Mavililer’in umutları azalmışken, stoper Vitor Hugo devreye girdi ve 90+3. dakikada attığı kafa golüyle maçı uzatmalara taşıdı.

90+3’e kadar yenik götürdüğü maçı Vitor Hugo’nun golüyle uzatmalara taşıyan Trabzonspor, 101’de Bakasetas’ın kaçırdığı penaltıya rağmen Yusuf Yazıcı’nın golleriyle farka koştu.

Bakasetas penaltı kaçırdı

Bordo-Mavililer, 30 dakikalık bölümde maça asılırken, Bakasetas’la penaltıdan yararlanamamasına karşın farka gitti. Yusuf Yazıcı, biri penaltıdan attığı 2 golle yıldızlaştı. Kapanışı Maxi Gomez yaptı: 1-4. Türkiye Kupası’nda adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor, artık kura çekimini beklemeye başladı.

Nefes kesen maçta kazanan Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Konyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip; normal süresi 0-0, uzatma devreleri 1-1 biten maçta rakibini penaltılarda 7-6 mağlup etmeyi başardı. Gaziantep FK, 108. dakikada Mustafa Eskihellaç ile 1-0 öne geçerken yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde ilk maçına çıkan Konyaspor, rakibine 120+4 dakikada Mame Biram Diouf ile cevap verdi. Konyaspor, karşılaşmanın 120+2. dakikasında Guilherme ile bir penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 biten son 16 kapışmasında gülen Gaziantep FK oldu. Penaltılarla zafere uzanan Erol Bulut'un öğrencileri büyük sevinç yaşadı.

Penaltı vuruşlarında Gaziantep FK, rakibine 7-6 üstünlük sağladı. Ev sahibi ekip, kullandığı 7 penaltıyı da gole çevirirken 6'da 6 ile başlayan Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, 7. penaltıdan faydalanamayan isim oldu.

Fenerbahçe'nin çeyrek final bileti Valencia'dan

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler, çeyrek finale yükselen son takım oldu.

Fenerbahçe kupada adını çeyrek finale yazdıran son takım olurken, SarıLacivertli ekibe turu getiren galibiyet golü 89’da Valencia’dan geldi.

Sahne Arda Güler'in

Arda Güler, Gaziantep maçının son anlarında oyuna dahil olmuş, uzatmalarla birlikte sahada kaldığı 17 dakikada harika bir performans sergilemişti. Bu futbolu sonrası, genç yıldızın Rizespor karşısında 11'de olması bekleniyordu. Bu beklentiler boşa çıkmadı. Jorge Jesus, Arda'ya sağ kanatta görev verdi. 17 yaşındaki oyuncu, yine tam bir resital sundu. Genç yetenek öyle etkili oynadı ki rakip teknik direktör Bülent Korkmaz, öğrencilerinden sürekli Arda Güler'e yakın markaj yapmalarını istedi. Ancak bu da Milli yıldızı durdurmadı. Arda, 12. dakikada sağ kanatta önce rakibini harika bir şekilde çalımladı, ardından ceza sahasına yayına, Miha Zajc'ın ayağına adrese teslim pas attı. Sloven oyuncunun golüyle birlikte Arda Güler'in hanesine asist yazıldı.

Arda Güler, tam anlamıyla resital sundu, Zajc'ın golünde muhteşem bir asist yaptı. Her duran topun başına geçen, atakları yönlendiren 17 yaşındaki oyuncu 65. dakikada alkışlarla kenara geldi.

Çıkarılmasına tepki

Genç yıldız, her duran topun başına geçti, akan oyunda arkadaşlarına şık paslar attı, hücumun komutanı oldu. Jorge Jesus, etkili performansına rağmen öğrencisini 65. dakikada kenara aldı. Tribünlerden bu karar önce tepki sesleri yükseldi, ardından Arda Güler alkışlarla kenara geldi. 17 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de düzenli oynayabileceğini bir kez daha gösterdi.