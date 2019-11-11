Son dakika | Türkiye - İzlanda maçının oranları belli oldu

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda ile kritik bir maça çıkacak. Türkiye - İzlanda maçının iddaa oranları açıklandı.

Türkiye 1.60'lık oranla maçın favorisi olarak gösterildi. Rakip İzlanda ise 3.75 oran verildi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 olarak belirlendi.

Türkiye - İzlanda maçı iddaa oranları

Türkiye: 1.60

Beraberlik: 3.20

İzlanda: 3.75

Alt: 1.65

Üst: 1.80

Gol var: 1.70

Gol yok: 1.70

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