Son dakika | Türkiye - İzlanda maçının oranları belli oldu

Türkiye Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda ile kritik bir maça çıkacak. Türkiye - İzlanda maçının iddaa oranları açıklandı.
Türkiye 1.60'lık oranla maçın favorisi olarak gösterildi. Rakip İzlanda ise 3.75 oran verildi. Maçın beraberlik oranı ise 3.20 olarak belirlendi.
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Türkiye - İzlanda maçı iddaa oranları
Türkiye: 1.60
Beraberlik: 3.20
İzlanda: 3.75
Alt: 1.65
Üst: 1.80
Gol var: 1.70
Gol yok: 1.70
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