Son dakika - Türkiye - İzlanda maçının hakemi belli oldu

A Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - İzlanda maçına UEFA tarafından İngiliz hakem atandı.

Türkiye - İzlanda maçını, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick, Adam Nunn yapacak. Maçın 4. hakemliğini ise Stuart Attwell yapacak.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon 11 maç yöneten Taylor, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşya yönetti. İngiliz hakem ayrıca bu sezon EURO 2020 elemelerinde ise 3 karşılaşmada düdük çaldı.

İngiliz hakem 13 Eylül 2017 yılında Porto - Beşiktaş maçını yönetmişti. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan maçı temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda 3-1 kazanmıştı.

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