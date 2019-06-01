Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçiliyor!

Ankara'da düzenlenen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, UEFA temsilcisi ile kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Başkanlığını Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın yaptığı divan kurulu oluşturuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasının ardından gündem maddeleri kabul edildi.

TFF Genel Kurulu'nda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi.

TEK ADAY NİHAT ÖZDEMİR

Bu arada TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na Nihat Özdemir, tek başkan adayı olarak girecek.

Mehmet Baykan, başkan adaylarından Ayhan Sağaltıcı'nın yeterli imzayı toplayamadığının tespit edildiğini açıkladı. Baykan, "TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok" ifadelerini kullandı.

HÜSNÜ GÜRELİ: DEMİRÖREN VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR EDERİM

Açılış konuşması yapan Hüsnü Güreli, "Şampiyon olan tüm kulüplerimizi kutluyorum, gençlere şans veren kulüplere de teşekkür ediyorum. Her ülkede 'VAR' sistemine geçildiğinde yaşanan sıkıntılar bizde de yaşandı. Gururumuz Cüneyt Çakır ve ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Milli takım için Türkiye'nin en iyi antrenörlerinden Şenol Güneş ile anlaştık. EURO 2020'ye katılacağımıza inanıyoruz. UEFA ile yapılan çalışmalar, kulüplerimizin mali açıdan yapılanmasında etkili oldu. Geçtiğimiz 4 yıllık dönemde Türk Futbolu'nda cidi hizmetler veren Yıldırım Demirören'e ve yönetim kuruluna teşekkür ederim" dedi.

KASAPOĞLU: AJAX MODELİNE GIPTA İLE BAKIYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Futbol adına başarının sadece yetmediği strateji, pazarlama gibi süreçleri hep birlikte yaşıyoruz. Tüm dünya futbolu artık endüstri olarak adlandırıyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa burada tesisleşme çabasını görmezden gelemeyiz. Biz güçlü Türkiye'nin potansiyelini bilen ve bu doğrultuda çalışan bir aileyiz. Hepimiz Ajax'ın koyduğu altyapı modeline gıpta ile bakıyoruz. Ne yazık ki bu konuda çok fazla altyapıya önem vermiş kulübümüzü göremiyoruz." sözlerini sarf etti.

ALİ KOÇ: TÜRK FUTBOLUNUN ACİL SORUNLARI VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF Olağan Genel Kurulu konuştu. Koç, "Göreve geldiğimizden beri Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılara değindik. Gönül isterdi ki, Türk futbolunun ne kadar fazla futbolcu yetiştirdiği futbolculardan bahsedelim. Avrupa'yla aramız açılıyor. İçinde bulunduğumuz durum iyi değil, yaşlı bir lige sahibiz, mali açıdan zor durumdayız.

Evet deniz bitti. Bunu nasıl çözeriz bilmiyorum. Türk futbolunun acil sorunları var. Mali açıdan zor durumdayız. Yöneticiler de kurullarda iyi yönetemedi. Bu durumdan hepimiz sorumluyuz.

Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Yeter ki Türk futboluna katma değer sağlayacak insanlar, zihniyetler olsun. Biz yönetim kuruluna bir kişi bile önermedik. Sadece zihniyet değişsin istedik. Sayın Nihat Özdemir'e çok inanıyoruz. Başarılar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Nihat Özdemir'in listesi şu şekilde;

Nihat Özdemir

Servet Yardımcı

Mehmet Baykan

Muzaffet Nasıroğlu

Hamit Altıntop

Selim Soydan

Ali Düşmez

Erhan Kamışlı

Mustafa Hacı Kerimoğlu

Alkın Kalkavan

Erdal Bahçıvan

Mustafa Çağlar

Hasan Akıncıoğlu

Nuri Akın

Yılmaz Büyükaydın

Nihat Özdemir kimdir?

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Özdemir, uzun yıllar Fenerbahçe asbaşkanlığı görevini yürüttükten sonra TFF Başkan Vekili sorumluluğunu üstlendi. Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olan Nihat Özdemir, 5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Evli ve 2 çocuk babası olan 69 yaşındaki Özdemir, sanayi, turizm ve inşaat alanlarında ülkeye katkılar sağlamıştır.