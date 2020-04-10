Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalar yaptı. Koca açıklamaları sonrasında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Söyleyeceklerimi tek tek hepinize söylüyormuşum gibi düşünün. Sizler için görev başında olan bir sağlık ordusu var, bu orduya güvenin. Yoğun bakım konusunda Avrupa'nın en yüksek kapasiteli ülkesiyiz. Türkiye'nin sağlık altyapısına güvenin.

Ülkemiz, virüsün dünyaya duyurulduğu günden beri virüsü bilim insanlarına bırakılacak bir sağlık sorunu olarak göze almıştır. Türkiye'deki toplam sağlık personeli sayısı 1 milyon 611 bin 635'tir. Tüm stratejilerimize güvenin. Sağlık çalışanlarımız gece gündüz uzun nöbetlerle sizlere hizmet etmektedir.

2423 hastamız iyileşerek taburcu edildi.

Sağlık personelimizin hastalığı yenme konusundaki çabalarına güvenin. Bu güven hakkınız. Üzerine konuştuğumuz tehditkar hastalık, size güven vadeden stratejilere rağmen aldığınız önlemler önemlidir. Sosyal mesafeyi korumazsanız 1 kişiyle yan yana gelseniz bile yayılabilir.

Virüs aradığı fırsatı sosyal ortamlarda buluyor. Sosyal hareketsizliği önemseyin, bana bir şey olmaz demeyin. Virüse uzak olsanız bile size ulaşabilir. Harekete mola verin ve izole olun. Hangi tarafta olursanız şans o tarafta olacak.

BAKAN BUGÜNKÜ DURUMU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugün 30.864 test yapıldı. 4.747 vaka tespit edildi. 98 vatandaşımız hayatını kaybetti. 281 vatandaşımız iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu dönemde taramayı, test sayısını arttırdık. Vaka sayısının artışı doğaldır. Ancak bu dönemde hastaneye yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısında artış hızı yavaşladı. Ancak bizi rahatlatmamalı.

Bu dönemde vaka sayısının artışı doğal. Entübe sayısının artış hızında düşüş var. Önümüzdeki 2 hafta çok önemli.

Vatandaşlarımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 maskesini alabilecek.

Türkiye olarak, erkenden kullanmaya başladığımız ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim.

Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz.

İsrail'den bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Daha çok koruyucu malzeme merkezli. Bu konuda da yardım etmek istiyoruz. İngiltere'ye bugün koruyucu malzeme ağırlıklı hibe şeklinde gönderildi. 40'dan fazla ülkeye de gönderdik.

İstanbul için yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, yatak doluluk oranı yüzde 50,2

Çin Bilim Kurulu'yla bugün görüştük. Türkiye olarak geldiğimiz durum paylaşıldı. Çin'in ifade ettiği, Türkiye olarak sağlık sistemimizin Çin'den daha güçlü olduğu...

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