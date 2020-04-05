Corona Virüs vaka sayısı ve vefat sayısı ülkemizde giderek artıyor. Yeni açıklanan değerler şu şekilde..5 Nisan 2020 değeri şu şekilde..Bakan Koca, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum"

En yüksek test ve vaka sayısına ulaşıldı

20.065 sayısı ile en yüksek test sayısına ulaşıldı. Toplam iyileşen hasta sayısı 256 olurken genel toplamı 1042 değerine ulaşıldı. Aynı zamanda 5 Nisan 2020 tarihinde 3.125 vaka ortaya çıktı ve bu en yüksek değer oldu.



