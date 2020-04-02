Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona Virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri gün be gün açıklamaya devam ediyor. Corona Virüs dünyada ve ülkemizde etkisini artırmaya devam ediyor. Gün geçtikçe vatandaşlara yapılan test sayısı, vefat ve vaka sayıları da artıyor. Yine son dakika açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. 2 Nisan Perşembe günü 18 bin 757 test yapıldı. Vaka sayısı 2456 oldu. 79 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.

2 NİSAN VAKA VE VEFAT SAYILARI

GENEL DURUM







