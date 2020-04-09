9 Nisan Perşembe günü Türkiye Corona Virüs vaka sayıları, vefat sayıları ve Corona Virüs'ten kurtulan ile Corona Virüs testi yapılan kişi sayıları araştırılıyor. Çin'de ortaya çıkan yeni tip korona virüs salgını tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken Türkiye'de de vaka sayısı ve salgına bağlı ölümlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım' ifadelerini kullandı. Türkiye'de son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.