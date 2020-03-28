SON DAKİKA! Türkiye Corona Virüs vaka sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük coronavirüs tablosunu açıkladı. Bugüne kadar toplam 55.464 test yapıldığını açıklayan Koca, vaka sayısının 7402 olduğunu açıkladı. Kayıp sayımız ise 108 olarak duyuruldu.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Türkiye Corona Virüs vaka sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük coronavirüs tablosunu yayınladı. Fahrettin Koca, bugün 1704 coronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vakanın 7402'ye yükseldiğini açıkladı. Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108 oldu.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük coronavirüs tablosu şu şekilde:

Toplam test Sayımız: 55.464

Toplam vaka sayımız: 7402

Toplam can kaybımız: 108

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız: 445

Toplam Entübe hasta sayımız: 309

Toplam İyileşen hasta sayımız: 70

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