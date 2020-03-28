Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük coronavirüs tablosunu yayınladı. Fahrettin Koca, bugün 1704 coronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vakanın 7402'ye yükseldiğini açıkladı. Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108 oldu.

Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük coronavirüs tablosu şu şekilde:

Toplam test Sayımız: 55.464

Toplam vaka sayımız: 7402

Toplam can kaybımız: 108

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız: 445

Toplam Entübe hasta sayımız: 309

Toplam İyileşen hasta sayımız: 70