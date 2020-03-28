SON DAKİKA! Türkiye Corona Virüs vaka sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük coronavirüs tablosunu açıkladı. Bugüne kadar toplam 55.464 test yapıldığını açıklayan Koca, vaka sayısının 7402 olduğunu açıkladı. Kayıp sayımız ise 108 olarak duyuruldu.
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük coronavirüs tablosunu yayınladı. Fahrettin Koca, bugün 1704 coronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vakanın 7402'ye yükseldiğini açıkladı. Coronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 108 oldu.
Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük coronavirüs tablosu şu şekilde:
Toplam test Sayımız: 55.464
Toplam vaka sayımız: 7402
Toplam can kaybımız: 108
Toplam yoğun bakımdaki hasta sayımız: 445
Toplam Entübe hasta sayımız: 309
Toplam İyileşen hasta sayımız: 70