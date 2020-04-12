Son dakika haberi... Türkiye Corona Virüs vaka ve vefat sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı... 12 Nisan Pazar günü 35.720 kişiye test yapıldı. Vaka sayıı 4 bin 789 olarak açıklandı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 97 olarak duyuruldu. Ayrıca iyileşenlerin sayısı ise 481 oldu.

Türkiye'de yapılan toplam test sayısı 376 bin 100, toplam vaka sayısı 56 bin 956, toplam vefat sayısı bin 198, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 665, toplam entübe hasta sayısı 978 ve iyileşen hasta sayısı toplamda 3 bin 446 olarak duyuruldu.

Bugünkü test sayısı: 35.720

Bugünkü vaka sayısı: 4.789

Bugünkü can kaybımız: 97

Toplam vefat sayısı : 1.198

Toplam vaka sayısı : 56.956

Entübe sayısında düşüş var!

Koca yaptığı açıklamada "Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!" ifadelerini kullandı.

Dünya'da Corona Virüs hasta sayısı kaç oldu?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 803 bin 475'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 534 bin 494 ile ABD oldu, bu ülkeyi 166 bin 19 vakayla İspanya, 152 bin 271 ile İtalya, 129 bin 654 ile Fransa ve 125 bin 834 ile Almanya izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 82 bin 52 vaka kayda geçti.

SON 24 SAATTE En çok yeni koronavirüs vakası raporlayan ülkeler:

1 ABD: 29.175

2 İngiltere: 5.228

3 Türkiye: 4.789

4 Fransa: 4.785

5 İspanya: 4.166

6 İtalya: 4.092

7 Almanya: 2.979

Vaka sayıları 10 bini aşan ülkeler şöyle sıralandı:

"İngiltere (84 bin 279), İran (71 bin 686), Türkiye (52 bin 167), Belçika (29 bin 647), Hollanda (25 bin 587), İsviçre (25 bin 300), Kanada (23 bin 318), Brezilya (21 bin 40), Portekiz (16 bin 585), Rusya (15 bin 770), Avusturya (13 bin 945), İsrail (10 bin 878), Güney Kore (10 bin 512) ve İsveç (10 bin 483)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde geçen yıl aralıkta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 110 bin 827 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 412 bin 356 kişi ise iyileşti. Tedavi altında 1 milyon 280 bin 292 kişi bulunuyor.











